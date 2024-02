Sicherheit in Krefeld SPD und Grüne fordern Bodycams für Krefelder Politessen

„Falls die Prüfung zum Ergebnis kommt, dass eine Ausweitung zum jetzigen Zeitpunkt für sinnvoll und notwendig erachtet wird, wird die Verwaltung die hierfür nötigen Maßnahmen wie finanzielle Mittel und neuer Dienstvereinbarungen dem Ausschuss zur Beratung vorlegen“, so SPD-Ratsfrau Maxi Leuchters und Thomas Ross von den Grünen. Positive Erfahrung mit den Kameras hat in der Vergangenheit laut Verwaltung unter anderem der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in Krefeld gemacht. Die Behörde spricht von einem „Mehrwert im Bereich Beweissicherung, Eigenschutz und Deeskalation“.