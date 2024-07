Keine Auflagen der Bezirksregierung SPD und Grüne begrüßen Entscheidung zum Haushalt

Die Förderung der städtischen Infrastruktur stehe dabei im Mittelpunkt. So habe man erneut substanziell die Mittel für die Sanierung und den Erhalt des Straßen-, Rad- und Fußwegenetzes erhöht und dem zuständigen Kommunalbetrieb in den kommenden fünf Haushaltsjahren insgesamt 19,5 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. „Auch die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes ist ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort Krefeld in ökonomisch dynamischen Zeiten.“ Die zeitgleich vorgenommenen Investitionen in die soziale Infrastruktur der Stadt sind nach Auffassung der Fraktionsspitzen ebenso Investitionen in Zukunft, Lebensqualität und Teilhabe. „Schließlich ist eine lebendige Stadt mehr als nur ihre Gebäude und Straßen. Sie lebt von ihren Menschen und ihrem sozialen Zusammenhalt.“ Der städtische Haushalt 2024/2025 zeige zudem, was Kommunalpolitik in Krefeld leisten könne, wenn sie geschlossen anpackt, anstatt sich nur mit sich selbst zu beschäftigen und öffentliche Grabenkämpfe zu führen.