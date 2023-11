Unabdingbar für den Industriestandort Krefeld Brückenstrompreis: Krefelder SPD auf Konfrontationskurs zum Kanzler

Krefelds SPD geht auf Distanz zum eigenen Bundeskanzler. Während die Sozialdemokraten in der Seidenstadt einen Brückenstrompreis fordern, vermeidet Olaf Scholz bisher klare Aussagen. Anders die Krefelder SPD-Vorsitzende Stella Rütten, sie sieht Handlungsbedarf: „Wir brauchen den Brückenstrompreis jetzt! Er ist eine Investition in die Zukunft unserer Industrie und in den Erhalt der vielen Arbeitsplätze, die direkt und indirekt von ihr abhängen. Er würde unsere Industrie in dem Übergang in die Klimaneutralität kurzfristig unterstützen. Das, was wir in der Zukunft dadurch gewinnen, übersteigt alle Kosten, die ein Brückenstrompreis mit sich bringen würde. Gleichzeitig sehen wir aber auch die Unternehmen in der Pflicht, sich zum Industriestandort Deutschland und auch zum Industriestandort Krefeld zu bekennen.“