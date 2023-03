CDU monierte Verzögerungen in Krefeld SPD pariert Kritik am Tempo des Sportstättenausbaus

„Dass ausgerechnet die CDU-Fraktion auf die Idee kommt, die Stadtverwaltung für den Sportstättenausbau zu kritisieren, ist aus vielerlei Gründen ein starkes Stück“, sagte Oliver Leist, sportpolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, am Donnerstag. Es sei die gleiche CDU, die einerseits permanent dringend notwendige Beschlüsse verschleppe, indem sie aufgrund von Beratungsbedarf Entscheidungen in spätere Sitzungen schieben wolle, sich jedoch andererseits ohne Skrupel in die Öffentlichkeit stelle, um Kritik an nicht eingehaltenen Zeitplänen zu üben. Ein Schelm, wer Böses dabei denke, so Leist gestern.