Radverkehr in Krefeld SPD kritisiert Oppumer CDU-Aussagen zum Thema Promenade

Die Krefelder SPD kritisiert Aussagen vonseiten der CDU in der Bezirksvertretung Oppum, durch die geplante Fahrradpromenade, speziell die Querung von Budde- und Glindholzstraße, werde Oppum verkehrlich „lahmgelegt“. An beiden Stellen wird diskutiert, Radfahrenden auf der Promenade Vorrang vor dem Autoverkehr auf den besagten Straßen einzuräumen. Für die SPD eine Sicht aus der Vergangenheit, „denn das Gegenteil ist richtig: Durch die Promenade rückt der Stadtteil mit einer sicheren, durchgängigen und attraktiven Wegeverbindung näher an Krefeld heran“, betont SPD-Ratsfrau Sabine Fochler. Äußere man sich wie der Fraktionssprecher der Christdemokraten dann noch dahingehend, dass eine gute Akzeptanz der Promenade durch die Radfahrerinnen und Radfahrer zum Problem werde, dann sage dies auch viel über den eigenen politischen Gestaltungswillen aus und zeige klar, dass eine Abkehr vom Auto und damit eine Verkehrswende nicht politisch erwünscht sei, kritisiert Fochler weiter.