750.000 Euro fürs umstrittene Projekt SPD, Grüne und AfD stimmen gemeinsam für eine Haushaltsposition zum Surfpark

Es war lange Zeit um den geplanten und umstrittenen Surfpark am Elfrather See still geworden. Das erstaunt n Anbetracht der Heftigkeit der politischen Auseinandersetzung, die über den üblichen Rahmen hinaus ausgetragen wurde und immer noch wird. In den Kontext gehören auch Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Oberbürgermeister Frank Meyer und Stadtdirektor Markus Schön von Seiten der Ratsgruppe Freie Wähler und Ratsfrau Björna Althoff. „Aktuell sind die eingereichten Dienstaufsichtsbeschwerden in Prüfung bei uns. Mehr ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen“, erklärte eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion.