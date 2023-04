Kämmerer soll Lösung für Krefeld finden Winzens Versprechen - „Mit uns wird es keine Steuererhöhung geben“

Dass der Tarifabschluss für den Krefelder Haushalt eine Herausforderung darstelle, sei nicht von der Hand zu weisen. „Unsere Erwartungshaltung zur Lösung dieser Problemstellung richtet sich aber an den Stadtkämmerer und an die für Krefeld in den Land- und Bundestag gewählten Abgeordneten“, macht Winzen deutlich. Es sei kein singuläres Krefelder Problem, sondern eine allgemeine Herausforderung, auf die alle Städte und Gemeinden in NRW eine Antwort finden müssten, weil diese leider nach wie vor unterfinanziert sind. Winzen räumt ein, dass immer noch keine Lösung in der Altschuldenfrage gefunden ist. Andere Bundesländer seien hier deutlich weiter, so zum Beispiel Rheinland-Pfalz, das im Januar 2023 unter Zustimmung aller Fraktionen im Landtag entschieden habe, drei Milliarden Euro Altschulden von den Städten und Gemeinden zu übernehmen. Die habe Bundesregierung den Vorschlag für eine Grundgesetzänderung im März erneuert, um hoch verschuldete Kommunen zu entschulden.