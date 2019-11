Leuchtturmprojekt : SPD für neue Radwegeanbindung an Promenade

Krefeld Die Fraktion stellt in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Mobilität einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag. Die Strecke nach Venlo wird für 18 Millionen Euro ausgebaut.

Die SPD will des Ausbau des Radwegenetzes in der Stadt weiter voranbringen. Die Fraktion stellt in der heutigen Sitzung des Bauausschusses einen Dringlichkeitsantrag, in dem die Verwaltung aufgefordert wird, eine zusätzliche Anbindung des Radwegs von Grefrath – südlich von St. Tönis – an die Krefelder Promenade zu planen und im Rahmen des Gesamtprojekts die Realisierung zu prüfen.

„Die Krefelder Promenade als Leuchtturmprojekt der Radverkehrsplanung am Niederrhein bekäme mit einer Direktanbindung an Venlo zusätzliche Bedeutung“, erklärt Jürgen Hengst, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. „Mit dem Forsthaus stünde in unmittelbarer Nähe ein komfortabler Rastplatz zur Verfügung, was vor allem für die weitere Planung mit Fortsetzung an die R1 und nach Düsseldorf von Bedeutung wäre.“ Außerdem sei eine Kollision mit dem motorisierten Verkehr und mit ampelgesteuerten Kreuzungen im Krefelder Westen zu vermeiden. Hengst: „Dies entspricht auch den Forderungen der Zuschussgeber an derartige Radwegeverbindungen. Die Dringlichkeit wird darin begründet, dass die Aussagen der Fachverwaltung und des Verkehrsplanungsbüros über eine mögliche Erweiterung der geplanten Radwegeverbindungen erst am 30. Oktober 2019 und damit außerhalb der Antragsfrist geäußert, gleichzeitig aber auf eine notwendige kurzfristige Prüfung verwiesen wurde.“