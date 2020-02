Freizeit in Krefeld : SPD fordert kostenfreien Badesee

Krefeld Die Fraktion formuliert einen Antrag für den Sportausschuss aus dem Wahlkampfpaket von Oberbürgermeister Frank Meyer vom August vergangenen Jahres.

Der geplante Surfpark am Elfrather See soll in eine gesamtstädtische Sportentwicklungsplanung eingebunden werden. Das fordert die SPD in einem Antrag für die heutige Sitzung des Sportausschusses, der ab 17 Uhr in der Volkshochschule am Von-der-Leyen-Platz tagt. Gleichzeitig erinnert die Fraktion in ihrem Papier an eine Überlegung von Oberbürgermeister Frank Meyer im Rahmen seines Wahlkampfauftakts Ende August vergangenen Jahres. Der Verwaltungschef dachte damals laut darüber nach, einen Badesee errichten lassen, den die Menschen kostenfrei nutzen können. „Eine Überlegung, die Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam angehen sollten. Ziel muss es dabei sein, die Idee auch umsetzen zu wollen und nicht nach Gründen zu suchen, warum es nicht klappt“, so Meyer.