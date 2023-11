Bundespolitischer Besuch in Krefeld SPD-Fraktionschef Mützenich ehrt langjährige Mitglieder

Es gab bundespolitischen Besuch in Krefeld: Bei Verve5KR fand die diesjährige Jubilarehrung der SPD statt. Anlässlich dieses für die Sozialdemokratie wichtigen Termins nahm sich kein Geringerer als Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, die Zeit, in die Seidenstadt zu kommen. Mützenich ehrte mit der Krefelder Parteivorsitzenden Stella Rütten, Oberbürgermeister Frank Meyer, Jan Dieren, MdB, und dem Vorsitzenden der SPD-Ratsfraktion, Benedikt Winzen, langjährige und verdiente Mitglieder der SPD Krefeld. Mützenich richtete zu Beginn der Veranstaltung ein paar Worte an die anwesenden Genossen, worin er von der aktuellen Politik der SPD-Bundestagsfraktion berichtete.