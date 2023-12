Ratssitzung im Seidenweberhaus SPD fordert von CDU und FDP grünes Licht für das Kesselhaus

SPD-Ratsherr Benedikt Winzen erwartet jetzt von CDU und FDP, die Entscheidung für das Kesselhaus als neue Veranstaltungshalle zu akzeptieren. „Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 2. November 2023 beschlossen, dass das Kesselhaus Krefelds neue Veranstaltungshalle werden soll. Mit dem Mehrheitsvotum für das Kesselhaus sollte eine Diskussion, die über 20 Jahre andauerte, nun eigentlich endlich einen positiven Abschluss gefunden haben. Wenn denn das Wörtchen ‚eigentlich‘ nicht wäre. Oder: wenn denn eine demokratische Grundsatzentscheidung nach so langer Zeit auch akzeptiert werden würde“, merkt Winzen, Vorsitzender der SPD-Fraktion, am Tag vor der Sitzung des Stadtrates am 12. Dezember 2023 in Bezug auf zwei Anträge der Fraktionen von CDU und FDP kritisch an.