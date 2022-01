Protestaktion gegen Corona-Maßnahmen : Bewegung der „Spaziergänger“ wird stärker

Viele der „Spaziergänger“ sind gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Krefeld Immer mehr Menschen nehmen in Krefeld an den so genannten Spaziergängen teil, bei denen die Corona-Politik des Landes kritisiert wird.

(vo) Die „Spaziergänger“-Bewegung, die die Corona-Politik im Land kritisiert, wird in Krefeld offenbar stärker. Bei der Demonstration am Montag sind nach Angaben der Polizei zeitweise bis zu 400 Menschen mitgelaufen. An den vergangenen Montagen waren es deutlich weniger. Die Stimmung sei „gereizt, aber friedlich“ gewesen, erklärte die Polizei auf Anfrage. Als der Demonstrationszug am Hauptbahnhof ankam, waren dort noch 60 Personen versammel. Auch der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt war vor Ort und überwachte die Einhaltung Coronaregeln mit Masekenpflicht. Mehrere Personen ohne Maske seien angesprochen worden; in zwei Fällen wurde ein Bußgeld über 50 Euro verhängt, weil Demonstranten das Tragen einer Maske verweigerten.

Ein Teilnehmer war „eine ordnungsbehördlich bekannte Person“, die einen Kampfhund ohne Maulkorb mit sich führte. Dies stellte einen Verstoß gegen das Landeshundegesetz NRW dar. Gleichzeitig trug der Halter keine Maske. Der Mann wurde daher der Versammlung verwiesen; zugleich wurden mehrere Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet.