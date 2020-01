Krefeld historisch : Spaziergänge in die seidene Geschichte der Stadt

Krefeld Das Haus der Seidenkultur erweitert sein Programm. Ab März können auch Einzelpersonen auf seidenen Pfaden wandeln und die geschichtsträchtigen Orte im gegenwärtigen Zustand erkunden.

Im Haus der Seidenkultur wird die Vergangenheit der Stadt lebendig. Wie weit die textilen Fäden vom Reichtum durch die Seide über die Entwicklung modernster Fasern in die Gegenwart und Zukunft reichen, macht das Team nicht nur in der ehemaligen Paramentenweberei Gotzes deutlich, sondern auch auf Exkursionen. Für Gruppen ein beliebtes Angebot. „Ab sofort bieten wir regelmäßig Stadtspaziergänge oder Stadtrundfahrten auf seidenen Pfaden auch für Einzelpersonen an“, sagt Museumssprecher Dieter Brenner. Und: „Damit kommen wir dem Wunsch vieler Interessenten nach, die diese Angebote auch außerhalb einer Gruppe nutzen möchten.“

Ein neuer Stadtspaziergang ist in Anlehnung an die derzeit laufende Ausstellung „Crefeld in 3 D wie es früher einmal war“, konzipiert worden. 14 Diorahmen (wir berichteten) zeigen derzeit im Museum, wie Krefeld in der „guten alten Zeit“ ausgesehen hat. „An Originalschauplätzen schauen wir uns nun an, was daraus geworden ist“, sagt Brenner, der für das HdS auch als Stadtführer unterwegs ist.