Wohnbauprojekte der Sparkasse Sparkassenvorstand wirbt eindringlich für Kreisverkehr in Traar

Am Rande eines Pressegesprächs über die Bilanz der Sparkasse Krefeld in 2022 hat der Vorstandsvorsitzende Lothar Birnbrich dafür geworben, den längst geplanten Kreisverkehr mitten in Traar an der Ecke Moerser Landstraße / Kemmerhofstraße nun auch umzusetzen. Das wäre für Traar städtebaulich ein immenser Schritt nach vorn und auch verkehrstechnisch ein Schritt hin zu mehr Sicherheit. Die Lage im Moment wird allgemein als unbefriedigend empfunden: Die Mitte Traars ist beherrscht von einer großen Straßenbiegung ausgerechnet an jener Stelle, an der sich Gastronomie, Verwaltung (im historischen Traarer Rathaus) und bald auch Wohnen ballt.