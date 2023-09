Tech Vision Fonds II Sparkassen-Fonds mit 42 Millionen Euro für Start-ups

(sti) Die Sparkasse Krefeld beteiligt sich als drittgrößter Aktionär der Sparkassen-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft S-UBG AG an deren Geschäftsaktivitäten. Dazu zählt unter anderem die Unterstützung von Start ups aus Mitteln des so genannte Tech-Vision-Fonds. Die zuständige Management GmbH hat nun auf dem RWTH Aachen Campus den Tech-Vision Fonds II vorgestellt. Die Neuauflage des Start-up-Fonds umfasst zunächst ein Volumen von 42 Millionen Euro und soll in den kommenden sechs bis zwölf Monaten ausgeweitet werden. Er versorgt technologieorientierte Start-ups mit Investitionen von jeweils bis zu sechs Millionen Euro in den Zeiten vor der Gründung (Pre-Seed), in der Frühphase (Seed) und Beteiligung (Series A).