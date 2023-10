Krefelder Geldinstitut drittgrößter Aktionär Sparkassen beteiligen sich an Firmengruppe für Bildungstechnologie

Bei der Übernahme der Hürther Unternehmensgruppe LD Didactic (LD) durch die eigene Geschäftsführung – so genanntes Management Buy Out (MBO) – war die Sparkassen Unternehmensbeteiligungsgesellschaft S-UBG AG mit Sitz in Aachen dem Geschäftsführer Martin Petzl behilflich. Die Sparkasse Krefeld ist drittgrößter Aktionär der S-UBG AG. Gemeinsam mit Petzl habe die Beteiligungsgesellschaft 100 Prozent der LD-Anteile von dem europaweit tätigen privaten Hedgefonds Aurelius erworben.