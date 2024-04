Tech Vision Fonds beteiligt sich an 30 Millionen Euro-Förderung Sparkasse unterstützt indirekt Start up der Medizintechnik

Die Sparkasse Krefeld beteiligt sich als drittgrößter Aktionär der Sparkassen-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft S-UBG AG an deren Geschäftsaktivitäten. Dazu zählt unter anderem die Unterstützung von Start ups aus Mitteln des so genannte Tech-Vision-Fonds. Und diesmal ist der Betrag erheblich: 30 Millionen Euro erhält die Protembis GmbH – ein Unternehmen für kardiovaskuläre Medizinprodukte – in einer Series-B-Finanzierungsrunde. Ein europäisches Konsortium von Venture-Capital-(Risiko-Kapital)-Investoren führe die Investition an, darunter Segulah Medical Acceleration aus Schweden, XGEN Venture aus Italien und der Tech-Vision Fonds aus Aachen. Weitere Investoren seien Coparion, mehrere große Family Offices, Angel-Investoren und ein multinationaler Medizintechnikkonzern, berichtete ein Tech-Fonds-sprecher.