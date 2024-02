Krefeld Wenn ein Höllenkonzert losbricht – Sparkasse führt neue Technik gegen Automatensprenger vor

Es war eine beeindruckende Vorführung der Sparkasse Krefeld: Sie hat im Rahmen der traditionellen Bilanz-Pressekonferenz neue Technik zur Sicherung der Bankautomaten vorgestellt. Dazu wurde die Eingangshalle der Hauptstelle am Ostwall – der Bereich, in dem die Bankautomaten stehen – geräumt und die neue Technik für 15 Sekunden präsentiert. Die Frage, warum nur so kurz, hat sich rasch von selbst beantwortet. Wer sich künftig illegal und gewaltsam Zutritt zu der Vorhalle verschafft, wird mit einem wahren Höllenkonzert empfangen;: Ohrenbetäubender Lärm bricht los, dazu stroboskopische Lichtblitze und eine Vernebelung, die innerhalb von Sekunden dafür sorgt, dass man im wahrsten Sinne des Wortes die Hand vor Augen nicht mehr sieht. Einbrecher sind so schlagartig hochgestresst und orientierungslos und finden den Weg zu den Bankautomaten nur noch ungefähr. Dort wartet dann die bekannte Abwehrtechnik am Automaten selbst: Im Falle einer Sprengung wird das Geld mit Farbe und Kunst-DNA unbrauchbar gemacht. Die Spuren lassen sich noch Monate und Jahre am Körper des Täters nachweisen – das Entdeckungsrisiko steigt also rasant.