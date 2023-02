Mit sofortiger Wirkung Sparda-Bank trennt sich von Vorstand Michael Dröge

Trennungen werden in der Wirtschaft in der Regel mit diplomatischen Abschiedsworten versehen: Die Sparda-Bank West hingegen macht das anders, sie redet Klartext: Der Aufsichtsrat habe in einer Sitzung entschieden, das Vorstandsmitglied Michael Dröge aufgrund von Differenzen in Bezug auf die zukünftige Ausrichtung der Bank von seinen Dienstpflichten zu entbinden. Diese Entscheidung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft.