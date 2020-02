Sparda-Bank-Cup : 91 Mannschaften kämpfen um die Titel

Beim Grundschulsporttag (hier im Jahr 2019) werden die letzten Sieger des Sparda-Bank-Cups 2020 ermittelt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am kommenden Montag startet der Sparda-Bank-Cup. Für das Fußballturnier haben 47 Schulen gemeldet.

(RP) Die Gruppen für den Sparda-Bank-Cup, die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Schulen, sind ausgelost. Insgesamt 47 Schulen haben 91 Mannschaften für das Turnier in der Glockenspitzhalle gemeldet, das sind sechs Teams mehr als im vergangenen Jahr. Am Montag, 10. Februar, geht es mit den Grundschul-Jungen los. Nach 237 Spielen fallen am 18. März beim Grundschulsporttag mit den beiden Endspielen für die Grundschüler die finalen Entscheidungen.

Die Gemeinschaftsgrundschule Buscher Holzweg eröffnet das Turnier mit dem Spiel gegen die Heinrichsschule aus Uerdingen. Der Zweite aus 2019, die Grotenburgschule, steigt eine Woche später mit einem Spiel gegen die Mosaikschule ein. Die Grundschul-Mädchen tragen ihre Vorrunde am Donnerstag, 13. Februar, aus. Dabei kommt es in Gruppe eins zum Aufeinandertreffen des Titelverteidigers Gemeinschaftsgrundschule Krähenfeld gegen den Rekordsieger Grotenburgschule. Und die Bischöfliche Maria-Montessori-Grundschule, Vize aus 2019, muss sich in ihrer Gruppe mit der zweiten Mannschaft der Grotenburgschule messen.