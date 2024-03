Reihe der Grünen in Krefeld diesmal als Vortrag in der VHS „Stadtspaziergang“ zur spannenden Geschichte des Theaterplatzes

Der Theaterplatz ist seit Jahren, man kann sagen Jahrzehnten politisch umkämpft: Die Belagerung mit Drogenabhängigen war lange Jahre ein Ärgernis, das Seidenweberhaus ist städtebaulich und architekturästhetisch umstritten – und diese Debatte ist bekanntlich gerade mit frischem Zunder aufgeflackert. In diese Situation hinein passt aufs Schönste der neue „Stadtspaziergang“ der Grünen, der diesmal kein echter Spaziergang durch die Stadt ist, sondern ein Vortrag: Es geht um „Die Geschichte des Theaterplatzes“. Der Vortrag ist am 16. März, 15 Uhr, in der VHS, am Von-der-Leyen-Platz im Muchesaal.