Krefelder Jugend hilft beim Einkauf : Sozialkontrolle auf Theaterplatz gefordert

Mehrere Dutzend Hilfsbedürftige standen auch gestern über Stunden in Gruppen eng auf dem Theaterplatz zusammen . Foto: Joachim Nießen

Krefeld 62 Corona-Erkrankte: Die Verwaltung erwartet, dass die Bürger soziale Kontakte meiden und zu Hause bleiben, duldet aber die täglichen Treffen von Drogenabhängigen und Obdachlosen. Jugendeinrichtungen koordinieren Einkaufshilfe.

Die Zahl der Krefelder, die an dem Coronavirus erkrankt sind, steigt weiter an. „Derzeit sind 62 Personen betroffen, das sind neun mehr als am Vortag“, sagt Dr. Agnes Court, Leiterin des Gesundheitsamtes. Sieben Patienten werden stationär behandelt, bei einem Betroffenen ist die Situation weiterhin kritisch. Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian betont, dass die Allgemeinverfügung – auch mit Blick auf die Schließung der Restaurants und Gaststätten – auf den Weg gebracht worden ist. „Die Menschen sollen zu Hause bleiben“, betont Oberbürgermeister Frank Meyer. „Egal, ob in Kneipen oder unter freiem Himmel, jede Form von Versammlungen wird unterbunden. Das gilt auch für kleine Gruppen von Schülern, die sich derzeit teilweise in Parks oder der Stadt treffen und zusammensetzen. Das geht nicht. Jeder einzelne Bürger muss sich richtig verhalten. Das hat Priorität, das wird kontrolliert.“ Auch die Polizei bittet darum, „die persönlichen Kontakte auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren“.

Busse und Bahnen Mit Unverständnis reagierten gestern allerdings zahlreiche Bürger, die in der Mittagszeit den Theaterplatz überquert hatten. Mehrere Dutzend Personen – unter anderem aus der Obdachlosen- und Drogenszene – standen dort wie gewohnt in Gruppen eng zusammen. Ein Einschreiten des Kommunalen Ordnungsdienstes war nicht festzustellen. „Das ist ein Unding“, so CDU-Ratsherr Walter Fasbender, auf Nachfrage unserer Redaktion: „Es kann nicht sein, dass die Verwaltung die Bürger auffordert, soziale Kontakte zu meiden und dort einfach wegschaut.“ Gleichzeitig fordert der Politiker auch von den Stadtwerken mehr Flexibilität. „Es stellt sich die Frage, ob nicht wie bei der Bundesbahn oder in einigen anderen Verkehrsbetrieben die Kontrolleure abgezogen werden könnten. Das schützt einerseits die betroffene Personengruppe, andererseits ist der Fahrplan aktuell reduziert und es gilt die Anweisung, auch in Bussen und Bahnen möglichst Abstand zu halten.“

Info Die Polizei ist weiter rund um die Uhr im Einsatz Die Polizei ist weiterhin rund um die Uhr im Einsatz. Gleichwohl bittet die Behörde, persönliche Kontakte auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren. Das Land NRW hat alle öffentlichen Veranstaltungen verboten. Das schließt auch Verbote für Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein. Diese können nur bei individueller Prüfung genehmigt werden.

Diagnosezentrum Im Diagnosezentrum sind bis 18. März insgesamt 415 Abstriche genommen worden. Ab sofort werden die Tests in drei Räumen vorgenommen, um die Kapazität zu erhöhen. Die Anrufe unter der Telefonnummer des Diagnosezentrums 02151 8619700 werden von mittlerweile neun Mitarbeitenden im Fachbereich Gesundheit entgegengenommen, die nach Abklärung der Kriterien bei Bedarf einen Termin im Diagnosezentrum erteilen. Das zusätzlich geschaltete Informations-Telefon zu allgemeinen Themen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (02151 862222) wird von 33 besonders instruierten Mitarbeitenden aus der gesamten Verwaltung bedient.

Jugendamt Kreativ zeigt sich indes das Jugendamt. „Kita-Call“ heißt ein Zauberwort. Mitarbeiter der Kitas wollen ab sofort telefonisch die Eltern der Schützlinge informieren sowie Tipps und Hilfestellungen geben. Das Netzwerk „Krefeld solidarisch - Jugend hilft!“, das unter anderem aus Krefelder Jugendeinrichtungen, Jugendorganisationen, Sozialbündnissen und Ehrenamtlern besteht, möchte Menschen in Notsituationen unterstützen. „Bürger, die zur Risikogruppe gehören und dringend Besorgungen von Lebensmitteln oder Hygieneartikeln benötigen, können sich telefonisch an die Institutionen wenden. In der Regel handelt es sich um Jugendfreizeiteinrichtungen vor Ort“, so Dezernent Markus Schön. Die Telefonnummern:

Bezirk West: 02151 3271930 und 0173-6096735

Bezirk Nord: 0157 57252325 und 0157 87089759

Hüls: 0178 9205809

Mitte: 0176 43639031; 0177 6310230; 02151 978708; 02151 843848

Süd: 02151 398844

Fischeln: 02151 306200

Oppum Linn: 02151 546409

Ost: 02151 3632028

Uerdingen: 0157 30678125