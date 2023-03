Protestaktion am Samstag, 25. März. Sozialbündnis kämpft gegen Leerstand von Wohnraum

Die Stadt sprach 2019 schon von einem zusätzlichen Bedarf von rund 7.000 Wohnungen für Krefeld. „Heute fehlt sicher erheblich mehr Wohnraum. In den fünf Jahren vor der Corona-Pandemie sind die Mieten in der Seidenstadt um 17 Prozent gestiegen. Krefeld so teuer wie München? Alles relativ“, ergänzt Wilhelms. „Die Bewohner beider Städte müssen im Mittel 28,3 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete aufbringen. Krefeld ist arm. 47 Prozent aller Krefelder Haushalte haben eine Mietbelastung von 30 Prozent des Einkommens oder mehr. 30 Prozent des verfügbaren Einkommens gelten als tragbare Obergrenze für Mietzahlungen.“ In Krefeld sollen schon 2018 geschätzt 7.000 Wohnungen leergestanden haben. Besonders im Bereich der Innenstadt sei das leicht zu erkennen.