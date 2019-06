Messstellen in NRW : Ozon-Konzentration hat in Krefeld die Meldegrenze überschritten

Krefeld Die Ozon-Konzentration in der Atemluft hat in Krefeld die erste Meldegrenze überschritten. Dort wurden 184 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Das kann Kopfschmerzen hervorrufen.

Alle anderen 26 NRW-Messstellen blieben unterhalb der Meldegrenze von 180 Mikrogramm, wiesen mit mindestens 120 Mikrogramm aber ebenfalls erhöhte Werte auf. Das Landesumweltamt in Essen riet Ozon-empfindlichen Menschen, Anstrengungen im Freien zu vermeiden. Ozon ist ein farbloses und giftiges Gas in der Atmosphäre. Es kann die Schleimhäute reizen sowie Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen hervorrufen. In hohen Konzentrationen riecht das Gas aufgrund der oxidierenden Wirkung auf die Nasenschleimhaut charakteristisch stechend-scharf bis chlorähnlich, während es in geringen Konzentrationen geruchlos ist.