Fünf autofreie Gemeinschaftshöfe für Krefeld Die „Sonnenheide“ soll in Fischeln Schwammstadt werden

Allerdings gibt es auch warnende Stimmen in der Fischelner Bevölkerung, die das Projekt zwar nicht grundsätzlich ablehnen, aber eine vorausschauende Planung und Umsetzung fordern. So soll Plankerheide zwar autofrei im Innern werden, aber die Fahrzeuge aus den Quartiersgaragen am Rand von Plankerheide könnten deutlich mehr Verkehr auf Eichhornstraße, Raderfeld und Oberbruchstraße, Bundesstraße 57 und zu den Einkaufsmärkten an der Hafelsstraße nach Oppum erzeugen.