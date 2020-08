Bildung in Krefeld : Sonnenblumen für neue Fünftklässler an der Gesamtschule

Sonnenblumen für neue Fünftklässler an der Gesamtschule

Bildung in Krefeld

Krefeld Zu Beginn des neuen Schuljahres hat die Robert-Jungk-Gesamtschule 185 neue Fünftklässler klassenweise jeweils mit einer kleinen, aber stilvollen Einschulungsfeier willkommen geheißen.

Im Vorfeld hatten die neuen Klassenlehrer für jedes Kind eine Sonnenblume aus Papier zum Anstecken gebastelt. Die Feierlichkeiten starteten jeweils mit einem Wortgottesdienst der Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche – am Standort Krefeld-Hüls mit Steffi Denter und Ariane Drieskes und am Standort Kerken-Aldekerk mit Karin Latour bzw. Julius Kurschat und Niels Ketteler. In Krefeld-Hüls sorgte Christoph Stirken für eine musikalische Untermalung des Wortgottesdienstes.