Ausstellung im Hanseanum Krefeld Sonia Ruskov malt Bilder der Sehnsucht

Die gebürtige Bulgarin lebt seit dem Jahr 2000 in Krefeld - nur einen Steinwurf entfernt von der Seniorenresidenz an der Neusser Straße. Es ist ihre dritte Ausstellung an diesem Ort - ihre Ikonen, die sie vor zwei Jahren im Hanseanum gezeigt hat, sind vielen noch in Erinnerung. Und an die Ikonen erinnert auch die aktuelle Ausstellung. Ruskov zeigt allegorische Welten, in denen das Leben als Balanceakt zwischen den Polen pendelt: Geburt und Tod, Nacktheit und Umhülltsein, Bunt und Schwarz-Weiß, Liebe und Trauer, Zärtlichkeit und Gewalt, Erotik und Vergehen, Tiefe und Oberfläche, Bewegung und Stillstand.