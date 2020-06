Leseprojekt in Krefeld : Sommerleseclub in der Mediothek geht in 14. Runde

Annika Grote (v.) leitet den Sommerleseclub der Mediothek. Die Bürgerstiftung Krefeld sponsert das Projekt im 14. Jahr, Vorsitzender der Stiftung ist Jochen Rausch (2.v.l.). Foto: Andreas Bischof / Stadt Krefeld/Stadt Krefeld

Krefeld Der Sommer-Leseclub kann trotz Corona-Beschränkungen stattfinden. Die Anmeldung startet am 16. Juni. Anmeldungen sind auch als Team mit bis zu fünf Personen möglich, zum Beispiel mit Freunden.

(cpu) Erleichterung bei den Mitarbeitern der Mediothek und der Bürgerstiftung: „Der Sommer-Leseclub (SLC) der Mediothek Krefeld kann auch in diesem Jahr stattfinden“, sagt Mediotheksleiterin Evelyn Buchholtz. Die 14. Auflage der Ferienveranstaltung basiert auf dem im vergangenen Jahr neu eingeführten Konzept. Das heißt, Schüler aller Jahrgangsstufen, aber auch Erwachsene können Clubmitglied werden. Anmeldungen sind auch als Team mit bis zu fünf Personen möglich, zum Beispiel mit Freunden oder Familienmitgliedern. Neben dem Lesevergnügen stehen Ferienaktionen für die Teilnehmenden auf dem SLC-Programm.

Die Ausweitung des Nutzerkreises hat bereits im vergangenen Jahr zu einer enormen Erhöhung der Teilnehmerzahlen geführt. „Mit 270 Clubmitgliedern hatten wir 2019 doppelt so viele Teilnehmer wie im Jahr davor, 40 Prozent von ihnen waren Neukunden der Mediothek“, berichtet Mediotheks-Mitarbeiterin und Organisatorin Annika Grote. Insgesamt 160 Teilnehmende erhielten am Ende ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme, das heißt, sie haben in den Sommerferien mindestens drei altersgemäße Bücher, wahlweise auch ein Buch und zwei Hörbücher, gelesen beziehungsweise gehört.

Finanzielle Unterstützung erfährt das landesweit durchgeführte Projekt in Krefeld wie gewohnt durch das Kultursekretariat NRW in Gütersloh und die Bürgerstiftung Krefeld, die bereits seit Beginn des SLC als Unterstützer mit an Bord ist. Jochen Rausch, Vorsitzender der Bürgerstiftung ist ebenfalls froh, dass der SLC stattfinden kann: „Gerade in dieser Urlaubs- und Ferienzeit ist der Sommer-Leseclub eine wertvolle Bereicherung für viele Daheimgebliebene“, sagt er. Mit den Geldern der Bürgerstiftung kann die Mediothek unter anderem rund 200 neue Bücher für die Altersklasse der Viert- bis Siebtklässler kaufen und den Teilnehmern des SLC exklusiv zur Verfügung stellen. Darüber hinaus können die Clubmitglieder den gesamten Buch- und Hörbuchbestand der Mediothek nutzen.

Alle Teilnehmer des Sommer-Leseclubs erhalten eine kostenlose Clubkarte, mit der sie kostenfrei auf die Bücher und Hörbücher im Mediotheksbestand zugreifen können. Jedes Mitglied erhält außerdem ein eigenes Lese-Logbuch, in dem die gelesenen Bücher dokumentiert werden. Die bewährten „Lese-Scouts“ – Schüler von der 8. Klasse bis zur Oberstufe – stehen zu festgelegten Zeiten in der Mediothek bereit, um über den Inhalt des gelesenen Buches zu sprechen und anschließend das jeweilige Logbuch mit einem Stempel zu versehen. Nach erfolgreicher Teilnahme können alle Mitglieder ihr Logbuch bis spätestens 15. August abgeben. Sie erhalten ein Zertifikat und werden zu einem Abschlussfest mit Preisverleihung und einer turbulenten Science-Show mit Joachim Hecker eingeladen.