Verein für Segelflug Krefeld Mit 14 Jahren ganz allein über den Wolken

Die Sommerferien in Nordrhein Westfalen gehen zu Ende, und auch der Verein für Segelflug Krefeld (VfS Krefeld) ist aus seinem erlebnisreichen Sommerfluglager in Neresheim zurückgekehrt auf den heimischen Egelsberg. Für 14 Tage hatten die VfS-Piloten ihren gesamten Segelflugzeugpark in den schwäbischen Ostalbkreis verlegt und den Flugbetrieb vor imposanter Kulisse am Fuße des Klosters Neresheim genossen.