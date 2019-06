Förderer und Freunde des Stadtparks Fischeln : Sommerfest zum Stadtpark-Jubiläum in Fischeln

Sommerfest zum Stadtpark-Jubiläum in Fischeln

Fischeln Mit einem großen Fest mit Live-Musik und einem Feuerwerk als Höhepunkt wird am Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr, der 25. Geburtstag des Fischelner Stadtparks gefeiert.

Mit den ersten 60 von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gespendeten Bäumen starteten die Stadtparkförderer seinerzeit die Erfolgsgeschichte. In wenigen Jahren sammelten sie für die Gestaltung des rund fünf Hektar großen Park-Teilstücks rund 750.000 DM an Spenden ein. Weitere 35 Hektar zwischen Mühlenfeld und Oberschlesienstraße wurden im Rahmen der europäischen Gartenschau Euroga 2002 angelegt.15 Millionen DM flossen in diesen Teil des Stadtparks Fischeln, der nach Plänen des Landschaftsarchitekten Andreas Kipar gestaltet wurde.