Kostenfrei : Sommerferienprojekt „Radio Kufa“ hat noch Plätze frei

Krefeld In der Kulturfabrik gibt es Einblicke in den Alltag eines Tonstudios.

(RP) Für Eltern und Alleinerziehende, die die Sommerferien langfristig planen müssen, bietet das Kulturbüro ein spannendes Angebot: Beim Projekt „Radio Kufa“ bekommen Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren von Montag, 15. Juli, bis Freitag, 19. Juli, jeweils von 10.30 bis 16 Uhr in der Kulturfabrik einen Einblick in den Alltag eines Tonstudios. Die Teilnehmer können eine eigene Radiosendung produzieren und moderieren, Techniker im Hintergrund sein, Interviews führen, Musik einspielen und sich das Studio erklären lassen. Die Sendungen werden bei Welle Niederrhein ausgestrahlt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 02151 583616 oder per E-Mail an anke.zwering@krefeld.de.