Noch Plätze frei : Stadt lädt zu Sommerferienbetreuung ein

Eine Reise ins Mittelalter können Kinder in der vierten Ferienwoche unternehmen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Krefeld Eltern können Kinder bis zwölf Jahre jetzt noch schnell anmelden. Für die Aktivitäten ab der dritten Woche der Sommerferien sind noch einige letzte freie Plätze zu vergeben.

(RP) Die Jugendeinrichtungen und die Bezirksjugendarbeit der Stadt haben sich für die Ganztagsbetreuung tolle Ferienprogramme überlegt, die Anmeldungen laufen. In den Krefelder Ferien geht es um Spiel, Spaß und Erholung für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren. In der dritten, vierten, fünften und sechsten Ferienwoche sind noch letzte Plätze zu vergeben.

Dritte Ferienwoche: In der dritten Ferienwoche vom 29. Juli bis 2. August können die Ferien mit Mobifant in der Jugendeinrichtung St. Norbertus zum Thema „einfach machen“ verbracht werden. Wie wäre es, wenn ich einfach mal bauen könnte? Das können die Kinder ausprobieren und die unterschiedlichsten Dinge bauen. In der Jugendeinrichtung Herbertzstraße können die Kinder kreativ überlegen was wäre, „Wenn ich König oder Königin über die Kinderrechte wär‘…“. Was sind die Rechte der Kinder und wofür würden sie sich einsetzen?

Vierte Ferienwoche: Die Woche vom 5. bis zum 9. August kann in der Villa K verbracht werden. Zum Thema „Nichts als Farbe, nichts als Form“ geht es um das Gestalten von Städten, Häusern, Möbeln und Bildern, ganz nach den Ideen der Bauhaus-Künstler. In der Jugendeinrichtung Herbertzstraße findet auch das Bauhausjubiläum seinen Platz. „Rot-gelb-blau, von der Bauhütte zum Bauhaus“. Auf diesen Spuren wird gemeinsam mit rot-gelb-blau und vielen Formen und Materialien experimentiert. In der Funzel gibt es eine „Zeitreise ins Mittelalter“. Es wird erforscht, was es in dieser Zeit bedeutete, ein Kind zu sein. Hatten sie Rechte und Pflichten? Bei lustigen Ritterspielen und kreativen Workshops können die Kinder das Leben im Mittelalter nachempfinden.

Fünfte Ferienwoche: In der fünften Ferienwoche vom 12. bis 16. August kommen in der Villa K „Kinder an die Macht“. Respekt, Demokratie, Entwicklung – Hinter langweiligen Begriffen stehen spannende Themen und dazu soll gemeinsam ein Film gedreht werden. Im Jugendhaus der Friedenskirche gibt es „Wasser für alle“. Sommer, Ferien und Wasser sind drei Dinge, die zusammengehören und so sollen die Sommerferien in vollen Zügen genossen werden. Das können die Kinder auch in der Woche vom 19. bis 23. August weiterhin im Jugendhaus der Friedenskirche tun. „Wasser für alle“ bedeutet dabei, dass Kinder ein Recht auf Gesundheit haben und es geht um die Frage, wieso das Wasser dabei so eine große Rolle spielt.