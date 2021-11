Weihnachten in Krefeld : Premiere: Weihnachtsmarkt im Freibad Neptun mit Nikolaus per Boot

Premiere: Weihnachtsmarkt im Freibad Neptun mit Nikolaus per Boot

Weihnachten in Krefeld

Das Sommerbad Neptun verwandelt sich in einen winterlichen Markt. Es gelten strenge Corona-Regeln. Kinder bekommen alle vom Nikolaus eine Tüte mit Süßigkeiten.

Eigentlich sollte es in Fischeln in diesem Jahr schon wieder keinen Weihnachtsmarkt geben. Genau wie die Märkte in Oppum und Linn wurde dieser aufgrund der aktuellen Corona-Lage abgesagt. Doch das wollten der Vorstand des Schwimmvereins Neptun und die Betreiber der dortigen Gastronomie „Neptunes Beach“ nicht hinnehmen und ließen sich etwas einfallen. Wozu hat man schließlich ein großes Seegrundstück? Kurzerhand hat man sich entschlossen, einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Schwimmvereins zu organisieren und die Standbetreiber, die eigentlich eine Absage bekommen hatten, mit ins Boot zu holen.