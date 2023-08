Grillage-Torte und Altbierstollen bleiben Sommer schluckt Bäckerei Weißert in Krefeld

Krefeld · Die Krefelder Bäckerei Sommer übernimmt die in Forstwald ansässige Bäckerei Weißert. Am 16. September verabschiedet sich die Familie Weißert. Am 22. September geht es am alten Standort unter der neuen Regie weiter. Alle Mitarbeiter werden übernommen.

21.08.2023, 16:00 Uhr

Thomas Weißert, Steffen Sommer, Rudolf Weißert, Christina Weißert, Christian Weißert, Frederic Sommer und Thomas Sommer (v.l.n.r.) sehen dem Übergang der Bäckerei Weißert zur Bäckerei Sommer mit Gelassenheit entgegen. Es geht von einer Traditionsbäckerei zu nächsten. Foto: Bianca Treffer

Von Bianca Treffer

Am 16. September gehen bei einem Traditionsunternehmen, das in der nunmehr dritten Generation geführt wird, die Türen für immer zu. Die im Forstwald ansässige Bäckerei Weißert schließt. „Ich habe mein ganzes berufliches Leben hier verbracht. In der Bäckerei, die ich von meinen Eltern übernommen habe, steckt Herzblut drin. Aber mein Sohn Christian und mein Neffe Thomas orientieren sich um und wollen aus dem Betrieb ausscheiden. Alleine kann meine Tochter Christiana nicht Produktion, Verwaltung und Verkauf stemmen“, sagt Rudolf Weißert.