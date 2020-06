Aus der Bezirksvertretung Krefeld-Ost : Sollbrüggen-Graben soll Ende 2020 entschlammt werden

Der Wassergraben an der Musikschule ist voller Schlamm. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der Bezirksvertetung Ost gab es gleich mehrere erfreuliche Nachrichten. So soll der Spielplatz Höppnerstraße zum Jahreswechsel 2021/ 22 fertig sein.

Von Bärbel Kleinelsen

Hätten die Bezirksvertreter Ost einen Wunsch offen, würden sie wahrscheinlich einstimmig dafür stimmen, dass Andreas Horster regelmäßig an Sitzungen der Bezirksvertretung teilnimmt. Horster, der im Vorstand des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK) für die Bereiche „Planen und Bauen“, „Personal“, „Finanzwirtschaft“ und „Service“ zuständig ist, überbrachte den Lokalpolitikern in ihrer Sitzung am Donnerstag gleich mehrere gute Nachrichten. Nachdem Anfragen an den KBK bislang oft unbeantwortet blieben, war das eine positive Überraschung. Horster beschwor die politischen Vertreter, den Blick nach vorne zu richten und nicht länger über Versäumtes zu diskutieren. „Das kostet Kraft und führt zu nichts.“

Sollbrüggenpark: Auch wenn das Thema bereits einen langen Bart hat, beteuerte Horster, der Kommunalbetrieb habe den Auftrag zur Entschlammung erst im Januar 2020 bekommen. Derzeit würden Proben des Schlamms auf Schadstoffe untersucht, um ihn ab Oktober/ November aus dem Graben holen und abtransportieren zu können. „Das ist so Vorschrift. Ich gehe aber nicht davon aus, dass etwas drin ist, was dort nicht reingehört“, erklärte Horster. Eine Entschlammung sei auf jeden Fall dringend notwendig. Er habe aber den Eindruck, dass die Gewässerunterhaltung aller Parkanlagen bislang „nicht ganz oben auf der Prioritätenliste“ der Verwaltung gestanden habe. „Die Situation ist überall ähnlich.“ Nun gelte es festzustellen, wie oft man die Prozedur wiederholen müsse, um die Gewässer in einem guten Zustand zu halten. Auch Nachfrage betonte Horster, dass der Sollbrüggen-Tümpel in die Maßnahmen eingeschlossen sei.

Spielplatz Höppnerstraße: Der Umbau des Spielplatzes (wir berichteten), der ebenfalls schon lange auf sich warten lässt, nimmt Fahrt auf. Zum Jahreswechsel 2021/ 22 soll er abgeschlossen sein. Die Bezirksvertreter zeigten sich angetan von den Umbauplänen und lobten das Konzept.

Zoobrücke: Auch bei diesem Thema gab es bislang keine Aussagen der Verwaltung, wie die Mängel behoben werden sollen, wie Gregor Grosche (CDU) in der Sitzung erklärte. Andreas Horster hielt dagegen, dass alles ordnungsgemäß geregelt werden müsse. Doch auch der KBK habe ein großes Interesse an einer schnellen Lösung. „Wir fahren jeden zweiten Tag dorthin, weil der Weg wieder frei gemacht wurde.“ Deswegen soll die Brücke bis Herbst soweit fit gemacht werden, dass mindestens Fußgänger sie wieder nutzen können. Am besten solle aber gleich ein Geländer in der für Radfahrer erforderlichen Höhe angebracht werden, sagte Horster. Die Bezirksvertreter sprachen sich für ein Gesamtkonzept Zoo aus, in dem alle Themen gesammelt bearbeitet werden.