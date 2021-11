Rechtsextremismus : Krefeld soll Gedenkort für NSU-Morde erhalten

Eine Holztafel mit dem Abbild des vom NSU ermordeten Ismail Yasar hängt am Tatort in Nürnberg an einem Zaun. Am 4. November 2011 begingen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in einem Wohnmobil in Eisenach Selbstmord. Damit flog die Terrorzelle NSU auf. Drei Tage später stellte sich Beate Zschäpe. Dem NSU werden zehn Morde an Migranten und einer Polizistin zugeschrieben. Foto: dpa/Daniel Karmann