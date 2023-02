Aktion in der Krefelder Südstadt Solidaritätshaus sammelt für Erdbebenopfer in der Türkei

Dazu zählt auch der Verein Solidaritätshaus am Bleichpfad 54, der am Samstag vor Saturn an einem Stand in der Südstadt Passanten informierte und Spenden sammelte. „Wir haben in kurzer Zeit große Hilfsbereitschaft erfahren und rund 1000 Euro sammeln können“, berichtete Mahir Cahin. Im Vorfeld seien von den Vereinsmitgliedern schon etwa 2000 Euro zusammengekommen. 20 Mitglieder hätten sich an der Aktion beteiligt. Rund 150 Männer und Frauen hätten das Gespräch gesucht – viele aus Bulgarien, Indien und Sri Lanka, berichtete Cahin.