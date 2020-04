Pferdehaltung in Krefeld : Stille Auktion für Zeit mit Pferden

Krefeld Silvia Schiratti gründet eine Gemeinschaft für solidarisches Arbeiten mit Pferden. Die Idee: Jeder zahlt für die Zeit mit Pferd so viel, wie er kann. Reitstunden sind möglich, aber auch Planwagenfahrten oder Spaziergänge.

Wer sich für die Arbeit der Rosskur oder der Solidarischen Arbeit mit Pferden interessiert, kann sich bei Silvia Schiratti melden. Per E-Mail an „mensch-werden-mit-Pferden@gmx.de“ oder per Telefon unter 01575 2784970.

Solidarisches Moment der sogenannten verdeckten Bieterrunde ist, dass jeder für seinen Anteil die ihm mögliche Summe angibt“, verdeutlicht Schiratti das Prinzip. Die Kosten werden völlig transparent gemacht, zum Beispiel Versicherung, Heu und Stroh, Tierarzt und dergleichen. Der Interessent weiß also genau, was die von ihm gewünschte Aktivität – zum Beispiel einmal pro Woche Kutschfahrertraining – tatsächlich kostet. Wer mehr geben kann und mag als die in der errechneten Aufstellung zur Kostendeckung benötigte Summe, tut das ebenso unbemerkt wie jemand, der weniger beitragen kann. Lediglich zwei Schatzmeister bei der Gesamtzählung wissen, was der Einzelne geboten hat.