130. Toter im Zuge der Pandemie in Krefeld : Soldaten helfen in Heimen bei Corona-Tests

Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen, Andreas Klos, Fachbereichsleiter Feuerwehr und Zivilschutz, und Sabine Hilcker, Kreisgeschäftsführerin DRK, (vorne von links) nehmen die Bundeswehrsoldaten am Burchartzhof des DRK in Bockum in Empfang. Foto: Stadt Krefeld/Andeas Bischof

Krefeld In einer ehemaligen Gaststätte im Südbezirk saßen acht Personen an Spiel- und Wettautomaten. Wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung erwartet den Betreiber nun eine Zahlungsaufforderung in Höhe von 5.000 Euro.

Wieder hat es in einem Krefelder Gastronomiebetrieb einen Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung gegeben. In einer ehemaligen Gaststätte im Südbezirk wurden am Mittwoch acht Personen angetroffen, die dort an Spiel- und Wettautomaten saßen. Fünf Personen ergriffen beim Eintreffen der Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) die Flucht.

„In den Räumen standen 13 angeschlossene und spielbereite Automaten, vier Wettcomputer und ein aktiver Geldwechselautomat“, so ein Sprecher der Verwaltung. „Es wurde geraucht und getrunken. Der Betreiber, der angerufen wurde, gab an, dass er nicht wusste, dass sich so viele Menschen in seinem Lokal aufhielten. Er habe lediglich die Räume aufgeschlossen und zur Verfügung gestellt, damit sich die Leute die Zeit vertreiben könnten.“ Außerdem gab er an, die Gaststätte als Lager für die Automaten zu nutzen, da er aktuell kein Gewerbe betreibe. Da Mindestabstände nicht eingehalten wurden und keiner der Anwesenden eine Maske trug, müssen die anwesenden Gäste jeweils 250 Euro Bußgeld zahlen. Den Betreiber erwartet eine Zahlungsaufforderung über 5.000 Euro, außerdem werden gewerbe- und baurechtliche Verstöße geprüft. Die Polizei versiegelte die Örtlichkeit.

Info Online-Anmeldung für das Impfzentrum Die erste Anmeldung für das Impfzentrum, für alle Personen im Alter ab 80 möglich, erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung, entweder telefonisch unter der Rufnummer 080011611701 oder ersatzweise über die 116117. Online ist eine Anmeldung möglich auf der Seite www.termin.corona-impfung.nrw. Nach telefonischer Anmeldung erhält man die Anmeldeunterlagen per Post, in der Regel fünf Tage nach telefonischer Terminvereinbarung. Bei Onlinebuchung sind die Dokumente nur online abrufbar, eine Zusendung auf dem Postweg ist dann nicht möglich.

Innerhalb von 24 Stunden haben sich in Krefeld 22 Menschen neu mit dem Corona-Virus angesteckt. Am Donnerstag, 25. Februar (Stand: 0 Uhr), sind aktuell 200 Personen erkrankt (Vortag: 208), als genesen gelten 6.843 Krefelder. Seit Beginn der Pandemie wurden 7.173 positive Tests verzeichnet. Es ist auch ein weiterer Bürger an oder mit Corona gestorben, der 130. Tote im Zuge der Pandemie. „Es handelt sich um einen Heimbewohner im Alter von Mitte 80, der zuletzt im Helios-Klinikum behandelt wurde“, erklärt das Gesundheitsamt. Zu Vorerkrankungen sei nichts bekannt.

Das Robert-Koch-Institut meldet für Krefeld eine leicht rückläufige Inzidenz von 65,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Vortag: 69,9). Weiterhin werden 19 Krefelder in den hiesigen Krankenhäusern behandelt, sechs auf der Intensivstation, drei künstlich beatmet. Bislang wurden 42.135 Erstabstriche vorgenommen, 121 Proben sind noch offen. 23.874 Mal war eine Quarantäne fällig.

An der Kindertageseinrichtung Maxi-Mumm ist ein Fall von Covid-19 aufgetreten. 13 Kontaktpersonen mussten sich in häusliche Absonderung begeben. An den Haltestellen Rheinstraße und Hansa-Zentrum verhängte der Kommunale Ordnungsdienst insgesamt sechs Bußgelder wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht. Ein 33-jähriger Mann verweigerte dabei die Angabe seiner Personalien, so dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Da er die Ordnungskräfte wüst beschimpfte („Missgeburten“, „Ratten“), wird außerdem ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

In der aktuellen Phase der Pandemie wird Krefeld jetzt bei den Corona-Tests durch die Bundeswehr unterstützt. Die Stadtverwaltung hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Soldaten für die Testung von Besuchern, Personal und Dienstleistern in den Heimen anzufordern. Die Soldaten sind am Mittwoch aus Mecklenburg-Vorpommern angereist. Am Donnerstag nahm Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen mit DRK-Kreisgeschäftsführerin Sabine Hilcker und Feuerwehrchef Andreas Klos die Gruppe auf dem Burchartzhof an der Uerdinger Straße in Bockum in Empfang, wo das Deutsche Rote Kreuz seinen Sitz hat. „Wir sind sehr froh, dass Sie uns helfen. Krefeld ist dankbar für diesen Einsatz“, so Sabine Lauxen zu den Soldaten, die „in Reih‘ und Glied“ unter dem Turm der Kirche St. Gertrudis in Bockum standen. Anwesend waren bei dem kurzen Empfang auch Major Manfred Rüssing, stellvertretender Leiter des Kreisverbindungskommandos, und Ralf Lehmann als Stabsfeldwebel der Reserve.