Neue Statistik Frauen in Krefeld bekommen mehr Kinder als der Landesschnitt

In absoluten Zahlen stellt sich die Situation in Krefeld wie folgt dar: Im vergangenen Jahr kamen hier 2077 Kinder auf die Welt, im Jahr zuvor waren dagegen 1902 Kinder auf die Welt gekommen. Die meisten Kinder in den vergangenen zehn Jahren kamen jedoch 2017 zur Welt: Damals wurden 2181 Kinder in Krefeld geboren. Ähnlich stark war das erste Pandemie-Jahr 2020 mit insgesamt 2133 kleinen Krefeldern.