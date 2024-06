Anbauvereinigungen Sieben Clubs wollen rund um Krefeld Cannabis anbauen

Seit April ist der Konsum von Cannabis legalisiert, ab dem 1. Juli sollen die Anbauvereinigungen folgen. In den so genannten Cannabis Social Clubs dürfen Mitglieder die Droge für den Eigenbedarf anbauen – jedoch nicht konsumieren und verkaufen. Beim Krefelder Amtsgericht haben bislang sieben Gruppen einen Antrag auf Eintragung ins Vereinsregister gestellt, einem davon wurde bereits stattgegeben, sechs weitere sind in Bearbeitung.