Fotos So viel „Philly“ steckt in Krefeld

Amerikanisch-deutsches Mennonitentreffen in der Krefelder Mennonitenkirche (v.l..): Tassilo te Neues, Randy, Juanita und Garret Nyce sowie Elmar te Neues, in Krefeld bekannt als Unternehmer und IHK-Präsident. Randy und seine Familien waren in der Schweiz und in Deutschland auf den Spuren ihrer Vorfahren unterwegs.