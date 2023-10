Premiere im Krefelder Kresch-Theater Pettersson und Findus wie aus dem Bilderbuch

Findus (Christina Wouters) bewegt sich mit anschmiegsamem Körper und trägt die tolle grüne Hose mit einem schräg verlaufenden Hosenträger. Auf diesem Stoff war der Findelkater in seiner Kiste gebettet, und daher hat er den Namen. „Findus grüne Erbsen“ waren zuvor in dieser Kiste. Auch der Kater hat Charakter: oft zu Streichen aufgelegt, neugierig, vorwitzig, frech, dem Pettersson sehr zugetan und ganz oft sehr hungrig. So wünscht er sich eine Pfannkuchentorte zum Geburtstag. Was eine Reihe von Aktionen in Gang setzt: Das Mehl ist alle, der Schlüssel zum Schuppen ist in den Brunnen gefallen und der grimmige Stier schläft auf der Leiter…