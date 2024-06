Grundschule Johansenschule stellt in Linn aus Die Comic-Helden des Mini Art Clubs - gezeichnet von Viertklässlern

Jedes Kind hat seine eigenen Comic-Helden, die in seinem Leben eine Rolle spielen. Für Dominik sind es die Ninjas. Jan mag gerne Dinosaurier. Mia ist ganz begeistert von Snoopy. Ein anderes Mädchen namens Mia fand: „Comic ist Disney+. Also muss da auch eine Mickey Mouse hin“. Paul beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Minecraft, was man auch in seinem Bild sieht. Und die Pokemonfiguren sind sowieso äußerst beliebt. Was die Kinder malen, spiegelt ihre Umgebung, das, was sie beschäftigt und welche Bücher sie lesen. Rassy hat sich die Werke ihrer Mitschüler genau angesehen. „Ich habe lange geschaut, was ich malen konnte. Ich habe bei den anderen Kindern geschaut, was sie so malen… und dacht mir: Wow! Da kam mir die Idee: Ich werde ein WOW malen“, erzählt sie.