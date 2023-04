Am Schönwasserpark in Krefeld Das blüht im Botanischen Garten

Krefeld · Der Botanische Garten in Oppum ist immer einen Besuch wert. Wenn die Sonnenstrahlen locken, strecken in den Beeten die ersten Blumen ihre Köpfe ans Licht. Wir haben uns in Krefelds Vorzeige-Garten umgeschaut und zahlreiche Frühlingsboten entdeckt.

27.04.2023, 18:19 Uhr

38 Bilder Streifzug durch den Botanischen Garten 38 Bilder Foto: Bärbel Kleinelsen

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld