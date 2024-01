Mit der Kamera unterwegs So schön war Krefelds kurzer Kälte- und Sonnenscheinwinter

Und tatsächlich hatte der Dauerregen ein Ende. Das Diagramm des Krefelder Wetterdienstes zeigte ab vergangenen Freitag einen stetigen Temperaturabfall. Seit Sonntag dann bewegen sich die Grade auch tagsüber um den Gefrierpunkt und sinken sogar deutlich darunter. Die Menschen in Krefeld sind jetzt in dicken Jacken, mit Mützen und Handschuhen unterwegs und haben die Schals bis unter die Nase gezogen. Wer mit dem Hund raus muss, hat auch seinen Vierbeiner, sofern nötig, gut durch Jacke oder Fleece-Anzug geschützt. Spätestens für Freitag sagen Wettervorhersagen wieder Dauerbewölkung voraus. Ab Samstag soll es Minustemperaturen nur noch in den Abend- und Nachtstunden geben. Tagsüber sollen es dann zwei bis fünf Grad warm werden. Dazu gibt es leichten Regen, der vereinzelt in Schnee übergeht, und es kann windig werden.