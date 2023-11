Brauchtum in Krefeld So prachtvoll zog Sankt Martin durch Fischeln

Pünktlich zum Veranstaltungsbeginn um 17.30 Uhr war das alles fertig und der Zug konnte losmarschieren. In diesem Jahr ging es wieder los ab dem Schulhof an der Kölner Straße und dem Wimmersweg. Von dort aus verlief der Zugweg jedoch anders als im vergangenen Jahr. „Diese kleine Änderung ist Absicht. Wir passen den Zugweg immer etwas an, damit jeder einmal in den Genuss kommt, dass der Martinszug bei ihm vorbeizieht“, erklärt Barbara Bub. Auch die Jüngsten, die zuvor in der Clemenskirche einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert hatten, waren beim Zug mit dabei.