Kommentar: KR wie Krefeld So langsam wächst in Krefeld eine Ära Rot-Grün heran

Punkt eins: Das Stärkungspaket Innenstadt ist sicher stark von den sicherheitspolitischen Vorstellungen der CDU geprägt, aber die Verabschiedung des größten Sicherheitspaketes seit langem fällt nun mal in die Amtszeit von SPD-Oberbürgermeister Frank Meyer. Ein Meilenstein in der Drogenpolitik war – egal wie man dazu steht – das Drogenhilfezentrum; es stellt einen Neuansatz dar: Hilfe sichtbar mit Repression zu verknüpfen. Dafür (heißt: auch für den Standort; die CDU hatte vor allem Probleme mit dem Standort) waren seinerzeit SPD, Grüne, FDP, Linke und Freie Wähler. Dem öffentlichen Protest und den Ängsten der Anwohner haben sich an vorderster Front die grüne Umweltdezernentin Sabine Lauxen und SPD-Stadtdirektor Markus Schön gestellt. Auch dieses Feld wird in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem als rot-grün getriebenes Reformprojekt verbucht. Jetzt also Kesselhaus, Stadtbezirke, Stadtbad. Rot-Grün bildet wiederum das Rückgrat der Mehrheiten für diese Projekte. Mittlerweile ist ein Punkt erreicht, an dem man Meyer und den ihm politisch nahestehenden Fraktionen nicht mehr Nichtstun vorwerfen kann. Die Stadt verändert sich. Rot-Grün hat kräftig an Profil gewonnen. Die nächste Kommunalwahl ist 2025 – und Profil ist in Wahlen besser als Wischiwaschi. Es läuft so schlecht nicht für Meyer.