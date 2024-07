Ganztag in Krefeld OGS-Plätze reichen nicht für alle Kinder

Nach der schwierigen Suche nach dem Kitaplatz geht es mit dem offenen Ganztag (OGS) weiter – so zumindest fühlt es sich für viele Eltern an, die einen Betreuungsplatz für ihre Kinder suchen. Denn so wie Plätze im Kindergarten, sind auch Plätze im offenen Ganztag knapp. Im Schulausschuss wollte deshalb jetzt die CDU von der Verwaltung wissen, wie vielen Bewerberinnen und Bewerbern um einen OGS-Platz für das nächste Schuljahr abgesagt werden musste.