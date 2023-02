So wird man Tätowierer Dieser Traumberuf geht unter die Haut

Ein kreativer Geist, gefangen in der Tretmühle – so ungefähr fühlte es sich für Susanne Swillens an, wenn sie stundenlang vor dem Computer saß und ihren Job machte. Mit Mitte 40 war die gelernte Multimediagestalterin recht erfolgreich, hatte für den Fernsehsender Vox gearbeitet und war nun in einem renommierten Unternehmen tätig. Doch ihr Traumjob war das nicht. „Ich habe mich totgearbeitet, auch am Wochenende. Mein Traum war es dabei immer, etwas Kreatives und Gestalterisches zu machen. Als Kind wollte ich Modedesignerin werden“, erzählt sie. Sie war nah dran, aber nicht dort, wo sie hinwollte. Und so fing sie noch einmal ganz von vorne an – ohne Gehalt und ohne Garantie.